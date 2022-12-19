Навіщо Путін вперше за три роки прилетів у Білорусь до Лукашенка

Президент Росії Володимир Путін та російські урядовці прибули до Мінська для зустрічі з Олександром Лукашенком.

Це їхня перша зустріч на білоруській території з 2019 року – після цього Лукашенко постійно приїздив до Путіна. У 2022 році він побував у Росії сім разів, нагадує BBC

Зміст переговорів пресслужби Путіна і Лукашенка анонсують загальними фразами: безпека, інтеграційна взаємодія в рамках Союзної держави, співпраця в енергетичній сфері, імпортозаміщення.

Проте в офісі президента України та командуванні ЗСУ вважають, що головна мета приїзду Путіна до Мінська – схилити Лукашенка до участі Білорусі у війні проти України.

Зокрема, командувач Об’єднаних сил ЗС України, генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що Путін у Мінську буде спонукати Лукашенка відправити війська до України.

“На наш погляд, в ході цієї зустрічі будуть відпрацьовуватися питання подальшої агресії проти України та більш широкого залучення збройних сил республіки Білорусь до операції проти України, зокрема, на нашу думку, і на суходолі”, – розповів Сергій Наєв.

Військовий експерт Олег Жданов назвав три причини, через які Путін прилетів до Мінська.

“На мій погляд, є три питання, які може Путін сьогодні розв’язувати з Лукашенком. Перше – вступ Білорусі у війну на боці Росії проти України, друге – дозвіл російським військам атакувати Україну з території Білорусі, тому що ще раз звертаю вашу увагу, що вже кілька місяців ніяких прильотів з білоруського повітряного простору немає”, – сказав військовий експерт, якого цитує агентство УНІАН.

Окрім того, вважає Олег Жданов, на переговорах Путін переконуватиме Лукашенка, аби Білорусь не виходила зі складу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

“Порядок денний абсолютно банальний: максимальна підтримка Білоруссю наступу у будь-якому вигляді. Це можуть бути й інформаційні кампанії, і тренувальні заходи чи, навіть, сухопутне вторгнення”, – вважає радник голови офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі національного телемарафону він сказав, що прямою участю у війні Лукашенко “підпише собі самовбивчий вирок”.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков називав повідомлення про те, що Путін їде до Мінська схиляти Білорусь до військових дій в Україні, “дурними і безпідставними”.

За його словами, Путін хоче обговорити з Лукашенком деякі “воєнні питання”, що стосуються “цілей і завдань союзного угруповання військ”, однак про залучення Білорусі для її безпосередньої участі у війні нібито не йдеться

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