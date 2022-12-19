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У 2023 році рф може розпочати війну проти Молдови

У 2023 році рф може розпочати війну проти Молдови

Керівник Служби інформації та безпеки Молдови Александру Мустяце вважає, що ризик вторгнення Росії на молдовську територію зберігається і може реалізуватися вже у 2023 році, але це залежатиме від ходу бойових дій в Україні.

Про це, як пише “Європейська правда”, Мустяце сказав в інтерв’ю TVR Moldova.

“Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому, коли це станеться: чи то на початку року, у січні, лютому, чи то пізніше, у березні, квітні”, – сказав керівник молдовської спецслужби.

“Але, судячи з наявної у нас інформації, Росія може піти далі, щоб створити коридор із Придністровським регіоном, який є територією Молдови. Тоді з ясністю можна буде сказати, що так, вони мають намір дійти сюди, з’єднатися. Що настане за цим, їхні наміри щодо Кишинева, ми можемо обговорювати, але це реальний і дуже високий ризик”, – додав він.

Мустяце нагадав, що у Придністровському регіоні розташований найбільший у Європі склад боєприпасів, який охороняється росіянами, і гіпотетичне вторгнення РФ у Молдову може бути пов’язане з використанням цих боєприпасів у можливому військовому протистоянні.

Пізніше Служба безпеки та інформації Молдови опублікувала коментар-уточнення слів свого керівника.

“Директор СІБ зазначив, що мета Російської Федерації щодо створення сухопутного коридору до Придністровського регіону залишається актуальною і сьогодні, а новий наступ Російської Федерації в цьому напрямку може відбутися вже у 2023 році. Імплементація також залежить від розвитку подій у війні в Україні”, – йдеться в коментарі.

Агентство Телевидения Новости

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