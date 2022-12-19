Прокуратура встановила ще одну колаборантку: працювала у лавах окупаційної адміністрації

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 35-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, у Куп‘янську місцева мешканка погодилась працювати на російських загарбників.

Після тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили «и. о. главного специалиста архивного отдела».

На псевдопосаді колаборантка виконувала вказівки окупантів, а саме збирала робочу документацію для її подальшого архівного збереження.

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Департаменту контррозвідки СБУ.

Агентство Телевидения Новости