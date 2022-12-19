Харківська поліція отримала найсучасніші ДНК-лабораторії для розкриття злочинів рф

Сьогодні слідчі отримали три лабораторних комплекси, які значно скоротять терміни проведення ДНК-експертиз. Четверта лабораторія прибуде в Харків найближчим часом. Ці лабораторії поліцейським Харківщини надав громадський діяч та американський бізнесмен Howard Graham Buffett, який у листопаді побував на деокупованих територіях області, зокрема, в Ізюмі.

Сьогодні на деокупованих територіях понад 200 вилучених тіл не ідентифіковані. Наявність отриманих лабораторних комплексів дозволить проводити експрес-тести ДНК і значно скоротити процес ідентифікації тіл.

Вартість 4 лабораторних комплексів становить 1 мільйон 700 тисяч доларів.

У вівторок одна з лабораторій відправиться в Ізюм, інші комплекси працюватимуть у Харкові

Агентство Телевидения Новости