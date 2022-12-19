Настільна плита – швидке приготування їжі в будь-яких умовах

Кухонні плити настільного типу користуються великою популярністю завдяки своїм компактним розмірам, малій вазі та відсутності необхідності спеціального монтажу, на відміну від своїх повнорозмірних аналогів. Їх нерідко купують на дачу, на орендовану квартиру, використовують на відпочинку в кемпінгу, а також застосовують як резервний варіант для приготування їжі.

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Різновиди настільних плиток та їх особливості

Усі компактні кухонні плити настільного типу можна розділити на кілька категорій за такими ознаками:

• джерело живлення;

• кількість зон нагріву;

• матеріал варильної панелі;

• тип нагрівача;

• спосіб керування.

Джерелом живлення може бути газ (пропан-бутанова суміш) або електрика. Моделі, що працюють на газі, використовуються переважно у сільській місцевості, а також там, де відсутня електрифікація. Вони вимагають правильного підключення і вважаються не дуже безпечними в експлуатації. Електроплити більш поширені завдяки простій та надійній конструкції, а також економічному споживанню енергії. На відміну від стаціонарних плит, настільні варіанти не потребують силового кабелю, і підключаються до звичайної розетки.

Кількість конфорок у настільних моделей зазвичай одна чи дві. Плити з першої категорії мають максимально компактні розміри, а з другої – вважаються більш функціональними, так як на них можна одночасно готувати дві різні страви.

Варильна панель може виготовлятися з трьох матеріалів – емальована сталь, нержавіюча сталь і склокераміка. Сталь є найдешевшим варіантом, колір емалі може бути будь-яким. Нержавіюча сталь відрізняється підвищеною міцністю і тривалим терміном служби. Склокераміка виділяється своїм ефектним дизайном, а також має рівну і гладку поверхню.

У настільних плитах використовується один із трьох типів нагрівачів – ТЕН, стрічковий елемент (High Light) та індукційна котушка. Перший варіант може бути у двох виконаннях – відкритий та закритий чавунним «млинцем». Стрічкові елементи відрізняються підвищеною надійністю та довговічністю. Індукційні настільні плитки витрачають мінімум електроенергії і практично моментально виходять на заданий режим, але працюють тільки зі спеціальним посудом з магнітним дном.

Управління може бути механічне (поворотні ручки) та сенсорне (тільки у склокерамічних моделей). Перший варіант вважається більш надійним і дешевим, а другий – зручнішим, практичнішим та функціональнішим.

Агентство Телевидения Новости