До 1 лютого усі деокуповані громади Харківщини будуть зі світлом, — Синєгубов

Енергетичну інфраструктуру Харківської області майже відновлено після останнього російського ракетного удару, наразі в регіоні діють планові відключення світла, повідомив голова ХОВА в етері національного телемарафону.

“У нас 12 черг. І в середньому десь, якщо брати одне домоволодіння або житлову квартиру, приблизно 4-5 годин на добу у нас немає світла. І навіть ми можемо дозволити собі таке, що в нас планові відключення йдуть, але не кожного разу ми їх застосовуємо, тому що ситуація дозволяє з електроенергією і її генерацією на території Харківської області і, зокрема, міста Харкова. Для нас це досягнення, ми до нього йшли досить довго”, – зазначив Синєгубов.

Ситуація дозволяє іноді уникати планових відключень світла, додав начальник ХОВА. Крім цього, постійно відновлюється електропостачання в громадах, що були звільнені та спочатку війни знаходились без світла. До 1 лютого усі деокуповані громади Харківщини будуть зі світлом, — також заявив Синєгубов

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