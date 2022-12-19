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Мобілізують не за регіоном, а за фахом, – ЗСУ

Мобілізують не за регіоном, а за фахом, – ЗСУ

Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

“Ніяких особливостей немає. Єдина особливість — по наявності мобілізаційного ресурсу, тобто людей відповідних спеціальностей у даних регіонах”, – зазначив Горбач.

Він пояснив, що і в мирний час у кожному територіальному центрі комплектування проводився облік військовозобов’язаних, де було чітко вказано, де і який мобілізаційний ресурс є в наявності.

Тож наразі таким центрам надається завдання щодо призову конкретного спеціаліста в конкретних час.

Також Горбач відзначив, що не існує жодних особливостей і стосовно деокупованих територій.

“Громадянин, який навіть є ВПО, має прибути до нового регіону, стати на військовий облік, там на нього заводиться особова справа, і він на тих же самих підставах, що і місцеві жителі, підлягає мобілізації”, – додав Горбач.

Відповідаючи на запитання щодо “ухилянтів”, він повідомив, що вони є, однак їх число несуттєве.

“Звичайно, є категорія, яка ухиляється не тільки від проходження служби, а й навіть від уточнення військових облікових даних, коли викликають громадян, дехто з них ухиляється. Так, такі категорії є, але ця цифра не дуже значуща, їх не так багато”, – зазначив Горбач.

6 грудня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі не стоїть питання додаткової мобілізації, оскільки у Збройних силах України достатньо людей, але потрібна зброя.

Агентство Телевидения Новости

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