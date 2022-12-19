В харківській підземці засвітили головну ялинку міста

Харків – вперше без своєї славнозвісної ялинки на площі Свободи. Цьогоріч свято для дітей влаштували під землею, на станції метро Університет, заради безпеки. Перша святкова вистава відбулася у день святого Миколая. На сцені Санта та його помічниця, ельфинятко. Побажання маленьких харків’ян приймає сам Святий Миколай. Але потрапити до нього не так просто – ельфи дуже прискіпливо ставляться до візитерів.

А ви взагалі батьків слухаєтесь? А в дива вірите? Заходьте, заходьте.

Святий Миколай з Харкова не поспішає. В планах – зустрітися з усіма дітьми. Підземний формат свята чарівника влаштовує.

Святий Миколай

Це казка і не важливо, де ми знаходимося, аби діти були раді нам. Я думаю місяць я тут побуду, всіх діток побачити хочу.

Інна

Дуже гарна ідея, дітям потрібно свято, навіть в таких умовах. Вони хочуть посмішок. Я думаю, це гарна ідея була, зробити таке свято малечі. Ви подивіться, скільки тут ялинок, скільки вогників, але були великі ялинки на наших вулицях, були хороводи, були вірші. Але без віршів і під землею не обійшлося – така традиція.

Аміна

Білим полем, через ліс,

З пагорка в долинку

Дід Мороз гостинці ніс

Діткам на ялинку.

Маргарита

Зголоднів великий палець: — От коли б дістати смалець!

Вказівний за ним зітхає: — Смалець що! Крупи немає.

А середній мовить тихо: — Що крупа! Без хліба лихо.

Підмізинний ледь не плаче: — Отаке життя ледаче!

А мізинець: — Годі, братці, До роботи треба браться.

Діти – щасливі від атмосфери свята, дорослі – задоволені вибором місця розташування головної ялинки міста.

Ну а как, спокойнее сейчас под землей. Все наладится и, дай бог, в следующем году елочка будет у нас как всегда на площади, красиво.

Багато прикрас, декорації, фотозони – бюджетні кошти на це не витрачали. Кажуть, з усім допомогли підприємці. Висота ялинки – 5 з половиною метри.

Ігор Терехов, мер Харкова

Це найглибша станція метрополітену і тому ми тут поставили таку ялинку, щоб і діти і дорослі могли її бачити. – А вона нова чи вже десь стояла? – Це одна з ялинок, які була в нас в районах міста і вона тут зараз стоїть.

Також, за словами мера, ілюмінація споживає не багато електроенергії – використано енергоощадні технології.





Агентство Телевидения Новости