В харківській підземці засвітили головну ялинку міста
Харків – вперше без своєї славнозвісної ялинки на площі Свободи. Цьогоріч свято для дітей влаштували під землею, на станції метро Університет, заради безпеки. Перша святкова вистава відбулася у день святого Миколая. На сцені Санта та його помічниця, ельфинятко. Побажання маленьких харків’ян приймає сам Святий Миколай. Але потрапити до нього не так просто – ельфи дуже прискіпливо ставляться до візитерів.
А ви взагалі батьків слухаєтесь? А в дива вірите? Заходьте, заходьте.
Святий Миколай з Харкова не поспішає. В планах – зустрітися з усіма дітьми. Підземний формат свята чарівника влаштовує.
Святий Миколай
Це казка і не важливо, де ми знаходимося, аби діти були раді нам. Я думаю місяць я тут побуду, всіх діток побачити хочу.
Інна
Дуже гарна ідея, дітям потрібно свято, навіть в таких умовах. Вони хочуть посмішок. Я думаю, це гарна ідея була, зробити таке свято малечі. Ви подивіться, скільки тут ялинок, скільки вогників, але були великі ялинки на наших вулицях, були хороводи, були вірші. Але без віршів і під землею не обійшлося – така традиція.
Аміна
Білим полем, через ліс,
З пагорка в долинку
Дід Мороз гостинці ніс
Діткам на ялинку.
Маргарита
Зголоднів великий палець: — От коли б дістати смалець!
Вказівний за ним зітхає: — Смалець що! Крупи немає.
А середній мовить тихо: — Що крупа! Без хліба лихо.
Підмізинний ледь не плаче: — Отаке життя ледаче!
А мізинець: — Годі, братці, До роботи треба браться.
Діти – щасливі від атмосфери свята, дорослі – задоволені вибором місця розташування головної ялинки міста.
Ну а как, спокойнее сейчас под землей. Все наладится и, дай бог, в следующем году елочка будет у нас как всегда на площади, красиво.
Багато прикрас, декорації, фотозони – бюджетні кошти на це не витрачали. Кажуть, з усім допомогли підприємці. Висота ялинки – 5 з половиною метри.
Ігор Терехов, мер Харкова
Це найглибша станція метрополітену і тому ми тут поставили таку ялинку, щоб і діти і дорослі могли її бачити. – А вона нова чи вже десь стояла? – Це одна з ялинок, які була в нас в районах міста і вона тут зараз стоїть.
Також, за словами мера, ілюмінація споживає не багато електроенергії – використано енергоощадні технології.