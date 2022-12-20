Ворог обстрілював села Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.

Ворог продовжує обстріли мирного населення Харківщини у наших прикордонних населених пунктах Харківського, Чугуївського, Куп‘янського районів. Крім того, ворог наносив ракетні удари по Ізюмщині.

Минулої доби під інтенсивним вогнем окупантів перебували Вовчанськ та села Вовчанської громади: с. Стариця, с. Гатище, с. Вовчанські Хутори. Попередньо – без постраждалих.Окупанти наносили артилерійські удари по населених пунктах Куп‘янського району, в тому числі і по м. Куп’янськ. У смт Дворічна горів житловий будинок.

▪️Сьогодні близько 2 години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники.

300 днів повномасштабного вторгнення росіян наші ЗСУ мужньо боронять Харківщину. Окупанти поливають позиції захисників із мінометів та артилерії, але хлопці та дівчата не віддають жодного сантиметра українських територій.

Агентство Телевидения Новости