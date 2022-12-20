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Змінено рух електротранспорту у селище Жуковського

Змінено рух електротранспорту у селище Жуковського

Тролейбус №55 відучора, 19 грудня, подовжив шлях прямування по пр. Жуковського до розворотного кола «Пр. Жуковського (сел. Жуковського)».

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це зробили для покращення пасажирських перевезень мешканців сел. Жуковського.

Відучора тролейбус №55 курсує так: розворотне коло «Пр. Жуковського» – пр. Жуковського – вул. Академіка Проскури – вул. Чкалова – вул. Лісопаркова – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Конституції (у зворотному напрямку: вул. Університетська – пров. Мечнікова – вул. Сумська і далі за маршрутом).

Розклад руху: перше відправлення з пл. Конституції – о 5:10, із сел. Жуковського (біля церкви) – о 5:55; останнє – о 20:35 та 21:19 відповідно.

Агентство Телевидения Новости

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