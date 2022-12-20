Наслідки обстрілу Харківщини (фото)

Вогневого ураження вкотре зазнали населені пункти територіальних громад прикордонної зони.

Протягом минулої доби під артилерійський обстріл неодноразово потрапляло місто Вовчанськ.

Пошкоджень зазнало приміщення акціонерного товариства, повідомили в поліції

Внаслідок артобстрілу пошкоджені приватне домоволодіння, автомобіль у м. Куп’янськ. По смт Дворічна армійці рф гатили з танків, мінометів та артилерії. Вибухом пошкоджено один приватний будинок.

Через мінометні та артилерійські обстріли селищ Чугуївського та Харківського районів зазнали руйнувань приватні будинки та господарчі споруди.20 грудня близько 02:00 ворог наніс удар по території Ізюмщини. Попередньо, ракети С-300 влучили в об’єкт інфраструктури. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа.

Загиблих та постраждалих серед мирного населення немає.

Відкриті кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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