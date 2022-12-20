Незаконно зрубав дерева, а після цього розпилив газовий балончик в обличчя працівника лісництва

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 26-річному чоловіку за фактом незаконної порубки дерев у лісах, перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев, що заподіяло істотну шкоду (ч. 1 ст. 246 КК України), та за фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 КК України).

10 квітня минулого року 26-річний порушник у лісових насадженнях Дергачівського лісництва за допомогою бензопили спиляв 13 сухостійних дерев породи дуб і клен, розпиляв на колоди та завантажив до автомобіля «УАЗ». Під час перевезення незаконно зрубаної деревини поблизу села Куряжанка чоловік був зупинений співробітниками відділу поліції № 3 ХРУП № 3 та майстрами лісу.

Зловмисник грубо порушував громадський порядок, висловлював погрози підпалити автомобіль з деревиною, яку він перевозив, з метою недопущення його огляду слідчими.

Порушник накинувся на 34-річного представника лісової науково-дослідної станції, висловлювався нецензурною лайкою у його адресу та декілька разів розпилив у обличчя вміст газового балончика. На прохання припинити свої дії, чоловік не реагував, лаявся, погрожував фізичною розправою та висловлював погрози вбивством представника державного підприємства. Внаслідок події потерпілий отримав опіки очей, обличчя, шиї, дихальних шляхів.

За скоєні злочини зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости