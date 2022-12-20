Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:20
Просмотров: 69

Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі

Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі

.

Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві, – повідомяє Укренерго

У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Ремонтні бригади “Укренерго”, генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 