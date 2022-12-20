Станом на ранок зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі

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Обстріли БПЛА об’єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві, – повідомяє Укренерго

У столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті – живлення критичної інфраструктури.Очікується, що сьогодні вдасться включити певне обладнання, яке дозволить дещо підвищити рівень надійності живлення, зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі та заживити більше споживачів.

Ремонтні бригади “Укренерго”, генерації та операторів систем розподілу докладають всіх зусиль для того, щоб покращити енергопостачання.

Агентство Телевидения Новости