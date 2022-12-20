Україна не отримувала від США зброї за ленд-лізом: у МЗС назвали причину

Київ отримує оборонну допомогу від Вашингтона та партнерів із НАТО безплатно за трьома програмами. Ленд-ліз передбачає відправку американського озброєння на умовах оренди чи лізингу.

США не використали механізм ленд-лізу для передачі Україні військової допомоги. Озброєння йде за іншими програмами, сказав у коментарі hromadske речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Принцип ленд-лізу полягає в передачі американської зброї на умовах оренди або лізингу.

Переваги ленд-лізу, за словами речника МЗС, полягають у швидкості ухвалення рішень адміністрацією президента США без зайвої бюрократії та необхідності голосування за кожен пакет у Конгресі. Але обсяги постачання озброєння в разі ленд-лізу безпосередньо залежать від фінансових можливостей України.

США на цьому етапі війни надають Україні військову допомогу за рахунок свого бюджету.

“Недостатній розмір допомоги Україні або її неефективність матиме фатальні наслідки для всього вільного демократичного світу”, — наголосив він .

За словами Ніколенка, в межах американського закону про додаткові асигнування Україна отримує оборонну допомогу на безоплатній основі за трьома програмами:

ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI),зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF),поповнення запасів зброї США (Replenishment of US weapons stocks).

Усі ці програми не вимагають фінансової віддачі від України. Американська сторона, як зазначив дипломат, була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, у роботі якої беруть участь 50 країн.

“Спільними дипломатичними зусиллями вдалося мобілізувати надання Україні від НАТО й інших партнерів зброї на 40 мільярдів доларів”, — зауважив Ніколенко.

Із цієї суми понад 19,3 мільярда доларів надійшло від США. МЗС України разом із іншими держорганами працюють над отриманням від союзників допомоги для кращого захисту від загроз із повітря, сказав він.

Агентство Телевидения Новости