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Незважаючи на війну, у Харкові пройдет вертепфест

Незважаючи на війну, у Харкові пройдет вертепфест

Традиційний фестиваль Вертеп-Фест у Харкові відбудеться 6 січня, але в усіченому варіанті, організатори з усієї програми залишили лише одну акцію – одночасне виконання колядки “Нова радість стала”.

“Цього року ми залишаємо з усієї програми ту частину, яка доступна кожному та кожній – акцію “Нова радість стала”… 6 січня о 12:00. Де б ви не були, з ким поряд би ви не були, один чи колективом – давайте, всі разом заспіваємо колядку, дамо Україні захисний шар нашої любові, нашого бажання Перемоги і миру!” – повідомляється на сторінці Вертеп-Фесту у Харкові у фейсбуці.

Агентство Телевидения Новости

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