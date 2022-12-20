Зґвалтована культура: HRW називає пограбування та знищення музеїв окремим воєнним злочином

Російські військові сили й цивільні особи, які діяли за їхнім наказом, розграбували тисячі цінних артефактів і творів мистецтва з двох музеїв, собору й національного архіву в Херсоні, перш ніж залишити місто після 8-місячної окупації, повідомила 20 грудня правозахисна організація Human Rights Watch.

«В останні дні окупації Херсона російські війська завантажували картини, золото, срібло, давньогрецькі артефакти, релігійні ікони й історичні документи на вантажівки, що прямували на підконтрольні Росії території, – заявила Белкіс Вілле, заступниця директора з питань криз і конфліктів Human Rights Watch. – Ці систематичні крадіжки були організованою операцією з викрадення в українців їхньої національної спадщини і становлять воєнний злочин, за який грабіжники мають бути притягнуті до відповідальності».

Від 24 лютого російські війська, як повідомляється, пограбували щонайменше п’ять інших культурних закладів на півдні України – випадки, які прирівнюються до воєнних злочинів, заявила HRW.

Російські окупаційні сили, відступаючи з Херсону, вивезли майже всі експонати з художнього та краєзнавчого музеїв, кажуть працівники закладів і називають це справжнім «пограбуванням», навіть хочуть проводити екскурсії спустошеними музеями, повідомляв раніше проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Міністерство культури та інформаційної політики України повідомило про пошкодження чи руйнування внаслідок повномасштабного російського вторгнення близько 1000 об’єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури в Україні.

«Цифри уточнюватимуть до кінця року, оскільки розпочато моніторинг також на деокупованих територіях на півдні та сході країни. Десятки будівель українських музеїв, бібліотек, мистецьких навчальних закладів зараз із пошкодженими дахами та вибитими вікнами чи зруйновані», – повідомила заступник профільного міністра Катерина Чуєва.

За її словами, з настанням зими та російськими атаками на об’єкти критичної інфраструктури українські культурні інститути по всій країні залишаються без опалення та електрики та потребують підтримки.

За даними українського Мінкульту, в Україні є сім об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, ще 17 входять до Попереднього списку Всесвітньої культурної спадщини. Нині вони всі під загрозою.

Агентство Телевидения Новости