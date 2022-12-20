Зеленський приїхав у Бахмут, – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня перебуває у Бахмуті Донецької області. Візит глави держави попередньо не анонсувався.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондентів Freedom.

“Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті”, – пише видання, посилаючись на власних кореспондентів в місті.

Варто зазначити, що Бахмутський напрямок є одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Російські війська там щоденно ведуть обстріли та зазнають шалених втрат у своїй жазі захопити місто Бахмут.

Нагадаємо, що в своєму вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті, згадавши й про Бахмут. Він зазначив, росіяни з травня намагаються захопити український Бахмут, але він не здається.

Агентство Телевидения Новости