Міжнародний кримінальний суд не зможе засудити російських злочинців. Потрібний трибунал

Злочин агресії Російської Федерації проти України довести легко, але наявних судових інстанцій для цього недостатньо – потрібно створити спеціальний міжнародний трибунал.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич.

Він пояснив, що цим має займатися Міжнародний кримінальний суд, проте він не має юрисдикції саме щодо злочину агресії в нашій конкретній ситуації.

“У цьому питанні МКС обмежений так званими Кампальськими поправками до Римського статуту. У них зазначено: аби МКС мав юрисдикцію щодо злочину агресії, потрібно, щоб держава, яка здійснила напад, ратифікувала Римський статут і ці поправки (їх на сьогодні ратифікували 44 держави світу), або щоб цю ситуацію передала на розгляд МКС Рада безпеки ООН”, – сказав він.

За його словами, Російська Федерація не ратифікувала Римський статут і ніколи не допустить ухвалення резолюції РБ щодо себе, користуючись правом вето як постійний член Радбезу.

Водночас Генеральна асамблея ООН визнала російську війну агресією, і саме за неї вище військове керівництво РФ має бути притягнуто до відповідальності, підкреслив Кориневич.

“А злочин агресії є першопричиною всіх решти злочинів, бо якби не було його, то не було б усіх інших”, – додав він.

Водночас Кориневич зазначив, що МКС здійснює розслідування інших трьох типів злочинів в Україні, для яких не потрібно ратифікувати Римський статут чи ухвалювати резолюції Радбезу ООН, – воєнні злочини, злочини проти людяності та злочин геноциду.

Дипломат нагадав, що національні суди, у тому числі український, не можуть притягнути вище керівництво держави-агресора до відповідальності через імунітет – захист, передбачений міжнародним правом. Натомість “є шляхи – як подолати імунітет саме через створення спеціального трибуналу”, зауважив він.

Питання доведення злочину агресії – одна з причин, чому Україна вважає за необхідне заснування спецтрибуналу, сказав Кориневич. “Його доволі легко довести. Для цього не потрібно збирати безліч доказів, на відміну від злочинів проти людяності чи воєнних злочинів, адже все ясно, усе відкрито”, – сказав він.

Агентство Телевидения Новости