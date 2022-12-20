У четвер буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів: адреси

У зв`язку з проведенням ремонтних робіт у четвер, 22 грудня, з 10.00 до 14.00 буде знеструмлено частину споживачів Холодногірського та Шевченківського районів Харкова, а саме наступні ділянки:

вул. Велика Панасівська, Пащенківська, Кокчетавська, Ніжинська, Сіриківська, Аграрна, Бородинівська, пров.Динамічний, вул. Казахстанська, Лозівська, Товариська, пров. Товариський, вул. Феодосійська, пров. Альбівський, Андріївський, Башлаївський, вул. Дрінова, пров. Вінницький, вул. Шрамка, Ізмайлівська, пров. Кобзарський, Кришталевий, вул. Андріївська, Лозівська, пров. Ніжинський, в-д Ніжинський, вул. Копиловська, пров. Серафимовича, вул. Сковородинівська, в-д Сковородинівський; пров. Сковородинський, Фастівський, Чистоклітівський, вул. Чистоклітівська;

пров. Інженерний, вул. Клочківська, Космічна, Культури, пр. Науки, вул. Новгородська, Сухумська, Тобольська, Шекспіра, Дорошенківська, Зачепилівська, Карагандинська, Кутузівська, Павла Лебедєва, Лопанська, Макарівська, Полярна, Семена Кузнеця, Рудаківська, пров. Білобровський, вул. Іванівська, пров. Іванівський, пров. Набережний, вул. Піщана, пров. Рівний, Рогатинський, Фролівський, вул. Данилевського, Чичибабіна, Ромена Роллана, пр. Незалежності, вул. Юри Зойфера, Культури.

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