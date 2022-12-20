У Дворічний бійці ДСНС врятували кота, який ховався в палаючому будинку

Майже щодня рятувальники з селища Дворічна виїздять на гасіння пожеж, які спричиняє російський окупант своїми хаотичними обстрілами поселень мирних людей.

Так, 18 грудня, снаряд ворожої артилерії потрапив у господарчу споруду на території приватного домоволодіння, яка відразу загорілась. На момент прибуття оперативного підрозділу ДСНС споруда горіла на площі біля 70 кв.м. Близько години знадобилось вогнеборцям, щоб повністю загасити вогонь.

19 грудня ворожий “Град” підпалив приватний будинок у тому ж селищі. Він горів на площі більш, ніж 50 кв.м. Рятувальники впорались з цією пожежею за 45 хвилин. Обійшлося без жертв, більш того, у палаючем будинку бійці ДСНС побачили та врятували кота.

Агентство Телевидения Новости