У Харкові стартували новорічні заходи для дітей

Для маленьких харків’ян підготували низку заходів, які проходять на ст. м. «Університет».

Як повідомили у Департаменті культури, зокрема, там буде показана театралізована вистава «Біла чаклунка Ліденелла». ЇЇ можна буде подивитися щодня з 20 по 26 грудня та з 2 по 7 січня.

Крім того, для харків’ян підготували програми, присвячені святкуванню Різдва, які відбудуться 25 грудня та 6 січня. А 31 грудня усі охочі зможуть відвідати концерт з нагоди зустрічі Нового року.

Також щодня до 7 січня, з 12:00 до 18:00, на ст. м. «Університет» працюватиме резиденція Святого Миколая.

З повним планом святкових заходів можна ознайомитися за посиланням.

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