В Харкові шахрай ошукав пенсіонерів на суму 55 тисяч гривень

Оперативники Харківського РУП № 2 встановили, що чоловік розгорнув злочинну діяльність на території Салтівського району, який найбільше постраждав під час збройної агресії рф.

Своїми жертвами зловмисник обирав самотніх людей похилого віку. Чоловік укладав договори з потерпілими, не маючи намірів виконувати будь-які роботи та повертати отримані кошти. Від шахрайських дій зловмисника постраждали 9 громадян.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні шахрайства.

Агентство Телевидения Новости