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У Харкові почали працювати ялинкові майданчики

У Харкові почали працювати ялинкові майданчики

У зареєстровано 22 таких майданчики з продажу ялинок, зокрема – у Шевченківському, Слобідському, Немишлянському, Салтівському та Індустріальному районах міста. Також продаж ялинок здійснюватиметься на території деяких ринків міста – «Сумському», «Новосалтівському» та інших, повідомляє міськрада.

Вартість ялинок стартує у середньому від 200 грн, залежно від розміру. Максимальний цінник на ялинковому базарі – 1,5 тис. грн.

Для тих, хто хоче, щоб у будинку був запах ялинки, але купувати велике дерево немає бажання, продають невеликі композиції з гілок. Вартість такої ялинки на підставці становитиме орієнтовно від 150 грн.

Варто зазначити, що через активні бойові дії в Україні, цього року кількість ялинкових базарів в Харкові значно менша, ніж торік. Ціни на ялинки залишилися приблизно на рівні цін 2021-го року.

Агентство Телевидения Новости

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