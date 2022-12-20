В громаді на Харківщині купують цукор для «Пункту обігріву» за підвищеною ціною

У Наталинській громаді замовили придбання продуктів харчування та одноразового посуду для облаштування «Пункту обігріву».

Про це стало відомо під час моніторингу сайту «Прозорро», пише Харківський Антикорупційний Центр.

Загальна сума угоди склала 122 тисячі гривень. При цьому на 60 тисяч гривень купують воду у бутлях по 6 літрів. Вартість одного бутиля – 40 гривень.

Також на 60 тисяч гривень купують цукор.

Вартість однієї пачки цукру 800 грам коштує 42,10 гривень.

Угоду уклали з ФОП Ткаченко Алла Вікторівна.

Варто зазначити, що ціна щодо придбання цукру є значно завищеною. Виходить, що вартість кілограму цукру складає понад 52 гривні.

Для порівняння той ж ФОП Ткаченко Алла Вікторівна постачає цукор для лікарні у Краснограді, який знаходиться поряд. І в даному випадку ціна одного кілограма цукру складає 40 гривень.

У Новій Водолазі цукор постачають для лікарні по 37 гривень.

У Великому Бурлуку, який відновлюється після деокупації, знаходять можливості придбати цукор по 45 гривень за кілограм, що дешевше, ніж купують у Наталине.

Головою Наталинської ОТГ є Олена Третяк.

Агентство Телевидения Новости