Синєгубов: «Якщо ворог наважиться на новий наступ на Харків, ми чітко розуміємо звідки він може піти»

У ефірі національного телемарафону «Єдині новини» голова ХОВА Олег Синєгубов розповів про ситуацію на Харківщині:

«Сьогодні 300 днів від початку повномасштабного вторгнення росії. За 300 днів на Харківщині від рук окупантів загинули 1663 людини, з них – 74 дитини. Втім, 300 днів нашого спротиву показали, що жодних проросійських настроїв у Харкові немає. Харків показав свій характер та надихнув на боротьбу інші наші міста.

Ситуація з електропостачанням на Харківщині складна, але стабільна. В області тривають планові відключення за чергами. Харківщина готова до будь-якого розвитку ситуації в енергетиці. Спільно з «Укренерго», «Обленерго» та усіма службами маємо чіткий алгоритм дій.

Цілодобово працюємо над посиленням нашої обороноздатності. В разі, якщо ворог наважиться на новий наступ на Харків, ми чітко розуміємо звідки він може піти і готові його зустріти. Нехай спробує!»

Агентство Телевидения Новости