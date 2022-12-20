У білорусі фіксують перекидання російської техніки до кордону з Україною

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» зафіксувала перекидання на південь білорусі російської техніки, привезеної на полігони.

Про це йдеться на Телеграм-каналі групи, повідомляє Укрінформ.

«Рф почала перекидання на південь білорусі техніки, яку раніше привезли на полігони з мобілізованими зс рф», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом дня у вівторок фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу зс рф з білоруських полігонів у північній та центральній частинах республіки на південь, тобто ближче до кордону з Україною.

Раніше «Беларускі Гаюн» зафіксував на території білорусі колону з 18 медичних автобусів ПАЗ-3205 російської армії.

Агентство Телевидения Новости