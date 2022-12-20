В ХТМ пояснили, чому в деяких під’їздах або будинках немає опалення

Понад 60 тисяч заявок від громадян за два місяці виконали працівники КП «Харківські теплові мережі».

Як сьогодні, 20 грудня, повідомили на підприємстві, тільки за останню добу було виконано 1065 заявок по центральному опаленню та 287 – по гарячому водопостачанню. Більше половини з них – у Слобідській та Немишлянській філіях.

Протягом минулих вихідних після масштабної атаки ворожих ракет на критичну інфраструктуру колектив ХТМ вп’яте запустив систему опалення міста. На сьогодні ще є проблеми з розповітрюванням окремих стояків та квартир, а також дефекти, які виникають при багаторазовій зміні гідравлічних режимів через раптове зникнення електричної напруги. Ситуацію ускладнюють випадки відсутності доступу в окремі квартири. Саме через дефекти у зачинених оселях в деяких випадках не вдається відновити послугу для цілого під’їзду або будинку.

КП «ХТМ» закликає харків’ян з розумінням поставитися до ситуації, в якій опинилося місто, і всіма доступними способами допомагати теплоенергетикам виконувати їхні обов’язки, але не втручатися в систему опалення самостійно.

Агентство Телевидения Новости