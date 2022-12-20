«Укрпошта» запрацювала ще в понад 30 населених пунктах Харківщини

Протягом минулого тижня відновили видачу пенсій у 34 населених пунктах Вовчанської, Ізюмської та Куп’янської громад.

Наразі на деокупованій Харківщині у 496 населених пунктах відновлено роботу «Укрпошти» – це близько 87% від усіх звільнених територій області, повідомили в ХОВА.

Стаціонарні відділення обслуговують 355 населених пунктів. У 141 населеному пункті послуги «Укрпошти» надають 18 пересувних відділень.

«Нещодавно додали ще одне пересувне відділення, оскільки збільшилася кількість населених пунктів, у які приїздить «Укрпошта». В одному пересувному відділенні працює 2 людини. Звичайно, вони допускаються в населені пункти тільки після розмінування та обстеження територій. Тож дотримуємося усіх заходів безпеки», – наголосив Олег Синєгубов.

Так само «Укрпошта» зможе повернутися до роботи в інших населених пунктах Харківщини тільки після проведення стабілізаційних заходів.

Загалом з початку 2022 року фактично в Харківській області виплачено 39,2 млрд грн пенсій, зокрема на деокупованих районах з вересня – 2,3 млрд грн.

Агентство Телевидения Новости