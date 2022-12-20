Нацгвардійці створили свято Миколая для дітей на деокупованих територіях Харківщини

Спеціально до Дня Святого Миколая військові пекарі 5 Слобожанська бригада НГУ приготували смачні короваї та пироги й привезли їх до Новоосинового та Ківшарівки.

Наразі у цих населених пунктах потроху налагоджується життя, українські комунальники подали світло, газ та воду, проте люди продовжують потерпати від обстрілів російських окупаційних сил. Торгівля та бізнес припинили роботу від початку війни. Люди, що залишилися у місці виживають здебільшого завдяки гуманітарній допомозі від волонтерів та військових.

Напередодні свята військові пекарі приготували смаколики для дітей, що перебувають на деокупованих територіях. Улюблені всіма пиріжки з яблуком, капустою, картоплею та запашні короваї – як український символ об‘єднання поїхали до діточок у Куп‘янському районі Харківщини. Гвардійці зазначають, що мріють, аби добрі справи святого Миколая продовжувалися і свято потрапило у кожні домівку, де живуть діти.

Юлія, пекарка

Рада приєднатися до гвардійської ініціативи з привітання дітей, що пережили окупацію. Хочу привітати їх з прекрасним святом Миколая та побажати дітям здоров’я, щасливого дитинства, а також щоб закінчилися війна. Ми готували для дітей смаколики: пиріжки та короваї. Звичайно старалися вкласти у здобу любов. Готували з душею як і для своїх дітей готуємо.

Олексій, пекар

У дитинстві особливо хочеться вірити у дива та відчувати підтримку. Наша спільна мрія – аби закінчилася війна та ці дітки мали світле майбутнє. Сьогодні ми готували пиріжки і я згадав про своє дитинство та бабцю, яка з великою любов’ю робила їх для мене. Цим відчуттям турботи й опіки ми хочемо поділитися і з дітками.

Нагадаємо, що українські захисники звільнили Куп’янщину на початку вересня. Відтоді гвардійці допомагають місцевим повернутися до мирного життя. Проте й до сьогодні маленькі мешканці околиць міста перебувають у постійному стресі від обстрілів росіян. Тут щоденно чують звуки обстрілів та боїв, діти втратили можливість спокійно бавитися з друзями на подвір’ї та відвідувати школу. Але гвардійці не полишають своїх маленьких друзів сам на сам з їхніми бідами й дарують їм часточку свого серця.

Станіслав

Раніше я ходив до школи в Новоосинове. Але зараз не навчаюся. Кажуть, моя вчителька виїхала до росії.

Тетяна Клочко, директор Новоосинівського будинку культури

Зараз у нас вже з’явилося і світло, і газ, регулярно привозять гуманітарну допомогу. Люди отримують хліб двічі на тиждень. Дякую, що нас не забуваєте!

Катерина, місцева мешканка

Ми отримали від військових дуже смачний коровай. Поки у місті все добре. Стріляють, проте ми не переживаємо, бо головне щоб не прилетіло.

Тетяна, місцева мешканка

Тут буває дуже страшно, дитина здригується. Нещодавно був обстріл по місту, поранило жінку 65 річну. Зараз їхати не збираємось, бо не хочеться рідного краю лишати, а з іншого боку – хочеться дітей зберегти. В мене їх четверо. З першого дня звільнення нам допомагають. Несли і їжу, і воду, і одяг. Бо тут не було ні світла, ні газу 3 місяці. Варили їсти на подвір’ї у наметі. Дуже Вам дякую, від чистого серця! Бережіть себе і нас оберігайте!

Весь цей час, поки група гвардійців передавала допомогу, не стихала артилерійська канонада, з боку Куп’янська небо було затягнуте димом після артилерійського обстрілу з боку російських окупаційних військ. Гвардійці, які входять до Сил Оборони України, намагаються полегшити життя місцевих мешканців, та відкинути ворога якомога далі на схід.





Агентство Телевидения Новости