В центрі Харкова через вибух побутової електробатареї горіла квартира

За добу з 20 по 21 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

2 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена обстрілами з боку окупантів, трапилась в Ізюмському районі Харківщини.

Ще один раз рятувальники 44-ї ДПРЧ виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська. Окупанти пошкодили приватне авто, газову мережу та покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Постраждалих немає.

О 23:04 сталась побутова пожежа у квартирі на 8-му поверсі житлової 9-типоверхівки на вул. Лермонтовській, 15, у Харкові. За посередньою інформацією стався вибух побутової електричної батареї, яку заряджав господар оселі за допомогою зарядного пристрою. Що саме спричинило вибух та який то був тип батареї наразі з’ясовується. В результаті вибуху у квартирі вибито шибки на вікнах і виникла пожежа, яка охопила домашні речі на площі 15 кв. метрів.

До місця події прибули 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах і автодрабина. Вже о 23:20 рятувальники локалізували вогонь та о 23:55 повністю ліквідували його. Постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 305 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська та с. Пісочин рятувальники доставили 23,5 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости