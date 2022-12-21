В районі села Масютівка Куп’янського району ЗСУ відбили атаку окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 21 грудня. 301 доба війни.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

В той же час противник завдав 5 ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню. В результаті цього великі ушкодження отримала цивільна інфраструктура та постраждало мирне населення міст Херсон, Костянтинівка та Вовчанськ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ в районах шістнадцяти населених пунктів. Зокрема це – Михальчина Слобода Чернігівської області та Вільча, Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Варварівка, Вільхуватка і Дворічна на Харківщині. Також, противник задіяв ударний БпЛА та армійську авіацію біля Красного Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Новомлинськ, Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

Підтверджено вогневе ураження 19 грудня району зосередження живої сили та техніки окупантів в Херсонській області, в районі Василівки. Знищено 8 одиниць важкої військової техніки різного типу. Інформація щодо втрат у живій силі уточнюється.

З 12 грудня російські окупаційні війська проводять підготовку до примусової евакуації громадян України, які проживають на території міста Василівка та прилеглих населених пунктів Василівського району Запорізької області.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження живої сили окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости