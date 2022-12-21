Україна повернула трьох дітей з Харківської області, яких було вивезено до росії

Додому повернулися ще три дитини, яких розлучили з батьками та під приводом «оздоровлення» вивезли у серпні 2022 року до дитячого табору «Ведмедик» у м. Геленджик рф. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області, повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Як Омбудсман, сприяв здійсненню надання сім’ї грошової підтримки за допомогою благодійного фонду «Карітас України», а також щодо отримання батьками закордонних паспортів для повернення дітей до України.

Адже наразі дорога до рф пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо.

Радий, що вдалося відновити право на єдність родини, свободу пересування та вільний вибір місця проживання дитини.

Логістично повернення дітей відбулось за допомоги благодійної організації БФ «Центр взаємодопомоги «Спасемо Україну». Наразі депортовано 13 613 дитини, кожного та кожну з яких ми ще маємо повернути», відмітив Дмитро Лубінець.

Агентство Телевидения Новости