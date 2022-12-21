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Виступ у Конгресі та низка зустрічей: Зеленський підтвердив свій візит до США

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що їде з візитом до Сполучених Штатів, де має заплановану зустріч з американським президентом Джо Байденом.

Про це він написав у своєму Twitter: «Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю у Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей». Про це повідомляє Громадське.

Що передувало?

Перед цим про візит Зеленського повідомляли американські ЗМІ з посиланням на джерела. Зокрема, йшлося про те, що Байден зустрінеться з Зеленським у Білому домі. Цей несподіваний візит збігається з наміром адміністрації Байдена надіслати Україні новий пакет оборонної допомоги з системами ППО Patriot.

Візит стане першою поїздкою Зеленського за межі України від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому. Президент України також виступить у Конгресі. Поліція Капітолія вже посилює заходи безпеки.

Очікується, що Зеленський подякує законодавцям за мільярди доларів допомоги, яку вони надали Україні, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування. Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі у листі до колег 20 грудня попросила «всіх членів бути фізично присутніми на нашій сесії в середу [21 грудня] ввечері».

Зазначимо, що 20 грудня, коли Зеленський із неанонсованим візитом відвідав прифронтовий Бахмут Донецької області, українські військові передали президенту прапор і попросили передати його Конгресу США.

Агентство Телевидения Новости

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