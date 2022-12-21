Три райони Харківщини під обстрілами: поліція показала наслідки

Через атаки окупантів минулої доби постраждали Куп’янський, Чугуївський та Ізюмський райони області.

В результаті кількох артобстрілів міста Вовчанська осколкові поранення отримала 72-річна жінка.

У пгт Вільча внаслідок вибухів ворожих снарядів пошкоджень зазнали приватні будинки, торговельні павільйони.

У селі Кругляківка на Куп’янщині через атаку окупантів пошкодження отримала сільгосптехніка.

Близько 16:00 під ворожим вогнем РЗСО «Ураган» опинилося село Копанки Ізюмського району.

Постраждалих серед мирного населення немає.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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