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Світовий банк схвалив додаткове фінансування для України у 610 млн доларів

Світовий банк схвалив додаткове фінансування для України у 610 млн доларів

Світовий банк схвалив додатковий пакет фінансування на загальну суму 610 мільйонів доларів для вирішення термінових потреб у допомозі та відновленні в Україні, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Reuters.Пакет включає додаткову позику в розмірі 500 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку Світового банку, яка підтримується гарантією Великої Британії, а також новий проект з відновлення та покращення доступу до медичної допомоги та задоволення потреб у медичних послугах, пов’язаних із війною, повідомляє банк.

На початку грудня у Світового банку повідомляли, що повоєнна відбудова України коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро.

Агентство Телевидения Новости

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