Купянський район: внаслідок необережності з вогнем виникла пожежа в приватній оселі

20 грудня о 22:27 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у приватному домоволодіння у м. Куп’янська на вул. Квітковій, 4.

До місця події негайно виїхали 2 оперативні відділення 44-ї ДПРЧ. На момент прибуття рятувальників горіла прибудова до будинку на площі 10 кв. метрів. На гасіння вогню вогнеборці подали пожежний ствол. О 22:43 вони локалізували пожежу, о 23:05 – ліквідували.

За попередніми даними причиною виникнення загоряння могла стати власна необережність господаря під час використання відкритого вогню. Постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости