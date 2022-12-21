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На Харківщині судитимуть освітянина-колаборанта

На Харківщині судитимуть освітянина-колаборанта

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо директора освітнього закладу за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор навчального закладу у с. Андріївка Куп‘янського району активно підтримував «руський мир». У серпні він провів нараду працівників та повідомив, що навчання у закладі буде здійснюватись за російською програмою, а оплата працівникам виплачуватиметься у російських рублях.

7 вересня у селищі Великий Бурлук Куп’янського району колаборант отримав російські підручники за стандартами освіти держави-агресора, які у подальшому привіз до навчального закладу. Після цього він надав вказівку працівникам роздати отримані ним російські підручники учням, аби організовувати освітній процес за програмою рф.

1 листопада правоохоронці затримали колаборанта в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Харківській області ДСР НПУ.

Агентство Телевидения Новости

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