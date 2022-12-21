Внаслідок нічних артобстрілів деокупованих районів на сході та півдні пошкоджені електромережі

На ранок 21 грудня зберігаються значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Наразі працюють усі види генерації.

Водночас ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, залишається все ще складною.

Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.

Відновлення пошкоджених росіянами мереж тривають безперервно.

«Укренерго», оператори електростанцій та оператори систем розподілу роблять все можливе, щоб покращити ситуацію з електропостачанням у кожному регіоні України.

Агентство Телевидения Новости