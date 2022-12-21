Завтра два райони Харкова залишаться без води (адреси)

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням ремонтних робіт на водоводі D=800 мм по вулиці Полтавський Шлях, завтра, 22 грудня, з 10:00 до 24:00 буде тимчасово припинено водопостачання частини абонентів Новобаварського та Холодногірського районів.

На час проведення ремонтних робіт підвезення води здійснюватиметься автоцистернами КП «Харківводоканал».

Зі списком адрес можна ознайомитися за посиланням.

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