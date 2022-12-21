На Харківщині тракторист отримав тяжкі поранення

Житель Печенізької громади отримав поранення під час віиконання сільськогосподарських робіт.

Це сталося на полі вдень 21 грудня, повідомив голова Печенізької громади.

“У полі на ворожій міні підірвався трактор. Тракторист отримав поранення і зараз перебуває в обласній лікарні”, – написав Олександр Гусаров.

Директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта повідомив KHARKIV Today, що стан 44-річного тракториста важкий. У нього осколкове поранення голови.

Це вже не перший випадок на території Печенізької громади, яка була щільно замінована під час тимчасової окупації. Голова ОТГ Олександр Гусаров наголошує, що частина полів, лісових масивів, водоймищ та інших ділянок Печенізької громади досі залишаються необстеженими.

“Роботи з розмінування тривають. Закликаю всіх бути максимально обережними, не чіпати підозрілі предмети, а у разі їх виявлення негайно повідомляти службу з надзвичайних ситуацій за номерами 101 або 057656-12-14”, – написав Гусаров

Агентство Телевидения Новости