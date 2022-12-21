ISW: візит Зеленського до Бахмута підірвав спроби Кремля показати Путіна залученим у війну

Експерти вважають, що президент України зруйнував інформаційну кампанію Кремля.

Поїздка президента України Володимира Зеленського в Бахмут підірвала інформаційну кампанію Кремля, що демонструє диктатора Володимира Путіна, як безпосереднього учасника війни.

До таких висновків прийшли аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) у свіжому звіті. Експерти відзначили, що останнім часом Путін намагається зменшити градус критики Міністерства оборони РФ і своєї діяльності. Він виступає на публіці із заявами про різні починання, спрямовані на поліпшення військових зусиль.

Кремлівський диктатор провів церемонію нагородження гауляйтерів і пропагандистів, щоб показати себе в ролі лідера, залученого у війну. Путін хоче виставити себе в позитивному світлі і відвести провину за невдачі окупаційного війська в Україні. Однак поява президента України на передовій підірвала цю інформаційну кампанію.

“Рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в бойових діях, на відміну від візиту Зеленського поблизу лінії фронту в Бахмуті, викликало певну критику серед російських націоналістів. Колишній командир російських бойовиків і критичний голос в російському інформаційному просторі Ігор Гіркін зазначив, що Путін нагороджує “своїх героїв в Кремлі”, але не російських і проксі-військовослужбовців, які беруть участь в боях на передовій”, — написали в ISW.

Інші військові російські блогери теж виступили з певною критикою. Один з них нагадав, що Путін не відвідував тимчасово захоплені українські території, а другий припустив, мовляв, рашистам наказали припинити вогонь на час поїздки президента України.

“Візит Зеленського в Бахмут підірвав зусилля Путіна утвердитися в якості головнокомандувача військового часу і перетворив власну інформаційну операцію Путіна в ганьбу навіть в частині провоєнного російського інформаційного простору”, — підсумували експерти.

Агентство Телевидения Новости