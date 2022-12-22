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Пожежі через обстріли, поранені через міни, – доба на Харківщині

Пожежі через обстріли, поранені через міни, – доба на Харківщині

Протягом доби від ворожих обстрілів потерпали населені пункти Куп’янського, Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів, що розташовані поруч з кордоном та лінією зіткнення, повідомив голова ХОВА Олег Синегубов

В Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу сталася пожежа в адміністративній будівлі цивільного підприємства. Без постраждалих.

На жаль, маємо постраждалих від залишених ворогом мін та нерозірваних боєприпасів. Вчора в селі Новий Бурлук Чугуївського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався та отримав осколкові поранення 45-річний тракторист. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

В Ізюмі від вибуху боєприпасу отримав поранення 39-річний чоловік, який намагався розібрати боєприпас у себе вдома.

Вкотре закликаю усіх – в разі виявлення підозрілих предметів не торкайтеся їх а одразу звертайтеся в поліцію або до ДСНС.▪️На лінії зіткнення наші військові надійно тримають позиції та ведуть бої з окупантами.

Агентство Телевидения Новости

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