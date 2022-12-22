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Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів чотирьох районів Харківщини
Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Куп’янщини.
В результаті кількох обстрілів міста Куп’янська пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.21 грудня 2022 року під ворожим вогнем РЗСО «Ураган» опинилися села Вільхуватка, Амбарне, Чугунівка та смт Дворічна.
Ніхто з громадян не постраждав.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.