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Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів чотирьох районів Харківщини

Поліцейські документують наслідки ворожих обстрілів чотирьох районів Харківщини

Протягом доби військові рф наносили удари по населених пунктах Куп’янщини.

В результаті кількох обстрілів міста Куп’янська пошкоджень зазнало приватне домоволодіння.21 грудня 2022 року під ворожим вогнем РЗСО «Ураган» опинилися села Вільхуватка, Амбарне, Чугунівка та смт Дворічна.

Ніхто з громадян не постраждав.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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