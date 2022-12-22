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Бійцям ЗСУ потрібно декілька місяців, щоб освоїти ЗРК Patriot

Бійцям ЗСУ потрібно декілька місяців, щоб освоїти ЗРК Patriot

Для навчання українських військових користуватися зенітними ракетними комплексами Patriot знадобиться кілька місяців.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони.

За його словами, системи Patriot будуть критично важливими для захисту України від крилатих і балістичних ракет. Також вони допоможуть захиститися від ворожих літаків та можуть вражати цілі та великій відстані.

Водночас він підкреслив, що ці ЗРК є лише частиною протиповітряної оборони, яку забезпечують союзники України.

«Наша мета – допомогти Україні зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. Patriot доповнить низку засобів середньої та малої дальності», – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги для України на 2 мільярди доларів. Туди увійдуть комплекси Patriot.

Агентство Телевидения Новости

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