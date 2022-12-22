Бійцям ЗСУ потрібно декілька місяців, щоб освоїти ЗРК Patriot

Для навчання українських військових користуватися зенітними ракетними комплексами Patriot знадобиться кілька місяців.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони.

За його словами, системи Patriot будуть критично важливими для захисту України від крилатих і балістичних ракет. Також вони допоможуть захиститися від ворожих літаків та можуть вражати цілі та великій відстані.

Водночас він підкреслив, що ці ЗРК є лише частиною протиповітряної оборони, яку забезпечують союзники України.

«Наша мета – допомогти Україні зміцнити ешелоновану протиповітряну оборону. Patriot доповнить низку засобів середньої та малої дальності», – додав співрозмовник видання.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про надання нового пакету військової допомоги для України на 2 мільярди доларів. Туди увійдуть комплекси Patriot.

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