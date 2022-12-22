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На Ізюмщині прокурори викрили колаборанта, який складав списки на знищення української літератури

На Ізюмщині прокурори викрили колаборанта, який складав списки на знищення української літератури

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання встановлено, що у смт Борова місцевий мешканець, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову «владу».

Крім того, колаборант закликав співробітників до співпраці з окупаційною адміністрацією, складав списки української літератури для її списання та знищення.

Чоловік також брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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