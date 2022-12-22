На Ізюмщині прокурори викрили колаборанта, який складав списки на знищення української літератури

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 33-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання встановлено, що у смт Борова місцевий мешканець, обіймаючи посаду директора Палацу культури, агітував підлеглих підтримувати нову «владу».

Крім того, колаборант закликав співробітників до співпраці з окупаційною адміністрацією, складав списки української літератури для її списання та знищення.

Чоловік також брав активну участь у підготовці до проведення Дня прапора РФ.

Дізнання проводять дізнавачі Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости