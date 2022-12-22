Посіпака путіна отримав поранення в дупу в Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку обстріляли готельно-ресторанний комплекс. Внаслідок цього було поранено ексголову Роскосмосу дмитра рогозіна.

Він це підтвердив у коментарі російському виданню RT.

«Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта», – сказав він.

Водночас видання Baza стверджує, що Рогозін дістав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.

Зазначається, що обстріл стався нібито з боку України у ресторані «Шеш-беш» у Донецьку, де Рогозін відзначав день народження. Прессекретар так званого «глави уряду ДНР» Віталія Хоценка заявила, що його також було поранено. РосЗМІ зазначають, що загинули його охоронець та ще одна людина.

Агентство Телевидения Новости