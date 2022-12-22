Посіпака путіна отримав поранення в дупу в Донецьку
У тимчасово окупованому Донецьку обстріляли готельно-ресторанний комплекс. Внаслідок цього було поранено ексголову Роскосмосу дмитра рогозіна.
Він це підтвердив у коментарі російському виданню RT.
«Поранений у спину. Житиму. Осколок [пройшов] у сантиметрі від хребта», – сказав він.
Водночас видання Baza стверджує, що Рогозін дістав осколкове поранення м’яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
Зазначається, що обстріл стався нібито з боку України у ресторані «Шеш-беш» у Донецьку, де Рогозін відзначав день народження. Прессекретар так званого «глави уряду ДНР» Віталія Хоценка заявила, що його також було поранено. РосЗМІ зазначають, що загинули його охоронець та ще одна людина.