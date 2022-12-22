Прокуратура розслідує понад 10 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів держави-агресора на Харківщині

Харківські прокурори здійснюють процесуальне керівництво у понад 10 тисячах кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється слідчими органів безпеки та Національної поліції, за фактами скоєння воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії РФ, з яких 98 % – це порушення законів та звичаїв війни.

Із вказаної кількості злочинів 7164 пов’язані з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури, 87 – вбивствами, 315 – незаконним позбавленням волі, 1704 – мародерствами, 7 – зґвалтуваннями.

Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами загибелі 1682 та поранення 2580 цивільних осіб. Із вказаної кількості встановлено загибель 74 та поранення 200 дітей.

Також прокурори керують досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях за фактами повного або часткового руйнування майже чотирнадцяти з половиною тисяч об’єктів, з яких 3291 – це багатоповерхові будинки, 5410 – приватні житлові будинки, 356 – заклади культури, 268 – заклади охорони здоров’я. Постраждали також промислові підприємства, заклади освіти, спорту та інші об’єкти.

Прокурори разом зі слідчими та експертами провели ексгумацію 603 тіл цивільних осіб, які загинули від дій окупантів, у тому числі виявлених у місці масового поховання у м. Ізюмі.

Також здійснюється процесуальне керівництво у 20 кримінальних провадженнях за фактами вивезення зерна та техніки військовослужбовцями РФ, знищення майнових комплексів зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових культур.

У справах за фактами вчинення воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії РФ, повідомлено про підозру 80 особам, у тому числі 18 військовослужбовцям країни-агресора, найманцям приватної військової компанії та учасникам незаконного збройного формування так званої “ДНР”.

Як приклад, повідомлено про підозру чотирьом окупантам – двом найманцям приватної військової компанії та двом військовослужбовцям ЗС РФ за фактом катування трьох учасників АТО, стосовно яких здійснювалось фізичне та психологічне насильство, їх утримували в ямі без води та їжі.

До суду направлено обвинувальні акти стосовно 51 особи, з яких 36 вже засуджено.

Як приклад, двох військовослужбовців збройних сил РФ, а саме – навідника та водія-заряджаючого БМ-21 «Град», які вранці 24 лютого з території Бєлгородської області завдали артилерійські удари по громадській інфраструктурі Дергачівського району, засуджено до одинадцяти з половиною років позбавлення волі.

Дії російських військових спрямовані на одне — знищення українського народу та української державності. Прокурори продовжують системну роботу з метою покарання та притягнення до кримінальної відповідальності усіх винних. Кожен, хто був причетний до цього, обов’язково понесе покарання за вчинені звірства.

⚔ Харківська обласна прокуратура (https://t.me/prokuratura_kharkiv)

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