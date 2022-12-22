Аграрії можуть втратити частину вже зібраного врожаю через відключення світла

Через відключення електроенергії елеватори не справляються з сушкою зерна, яке зібрали восени та взимку. Повідомляє ТСН.

Складності додає той факт, що жнива кукурудзи ще тривають. Зерно надходить на елеватори з високою вологістю і не сушити його нереально.«Зібрати кукурудзу з поля, то лише пів справи.

Зараз насіння дуже вологе, і аби не згнило, його треба сушити на елеваторі, а він без світла не працює.», — розповів фермер Іван Гай.

На Дніпропетровщині лише частина фермерів змогли придбати генератори, щоб сушити та зберігати зерно, однак через це процеси здорожчали в рази.

«В кого є елеватор, то це дуже велика проблема, бо навіть відвантажити зерно без світла чи просушити зерно ви не зможете. Всі операції зразу блокуються», — додав аграрій.

Агентство Телевидения Новости