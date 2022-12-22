ДБР затримало чергового правоохоронця-колаборанта з Харківщини (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому правоохоронцю, який під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області працевлаштувався до чергової частини відділку окупаційної поліції.

Після захоплення військами рф Куп’янського району правоохоронець добровільно почав співпрацювати із загарбниками. Окупаційна влада призначила його на початку червня 2022 року «інспектором». За роботу на ворога кожного місяця чоловік отримував 45 тисяч російських рублів.

Після звільнення Збройними силами України Куп’янського району чоловік хотів втекти разом з окупантами до росії, проте це йому зробити не вдалося.

ДБР встановило його місцеперебування та затримало спільно з СБУ та Нацполіцією Харківської області. Він перебував на горищі одного з будинків.

Затриманому повідомлено про підозру за фактом державної зради (ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі. Вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости