Закликав отримувати російські паспорти: СБУ оголосила колишнього Харківського нардепа Святаша в розшук
За матеріалами Служби безпеки повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, який публічно підтримав російську збройну агресію проти нашої держави.
Зловмисником є представник Харківського осередку партії регіонів. Саме від цієї політсили він п’ять разів обирався до українського парламенту.
Після початку повномасштабного вторгнення він виступав на підтримку країни-агресора та виправдовував захоплення частини східних і південних районів України.
За даними слідства, у серпні цього року фігурант опублікував на своїй офіційній сторінці в одній із соцмереж пропагандистський пост.
У своєму дописі закликав мешканців тимчасово окупованих територій Херсонської, Запорізької та Харківської областей підтримати загарбників та оформлювати російські паспорти.
Таким чином зловмисник «гарантував» громадянам лояльне відношення з боку агресора, а також обіцяв «списання» кредитних зобов’язань.
Крім цього, він переконував про нібито регулярне надходження «гумдопомоги» з рф до захоплених районів України та «відновлення» зруйнованої інфраструктури.
За оперативними даними, щоб уникнути правосуддя за вчинені злочини зловмисник втік до росії.
На підставі зібраних доказів українські правоохоронці підозрюють фігуранта за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Наразі колишнього нардепа оголошено у розшук.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення.
Нагадаємо, раніше зловмиснику повідомили про підозру за фактом незаконного відчуження понад 200 об’єктів нерухомості та корпоративних прав трьох українських компаній.